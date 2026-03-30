Lista Glas Mladih opštine Kula ne priznaje rezultate koje je saopštio SNS

Predstavnici liste Glas Mladih opštine Kula saopštili su večeras da ne priznaju rezultate koje je proglasila Srpska napredna stranka (SNS), da su uočili nepravilnosti i da će se boriti svim pravnim sredstvima.

Svetlana Majski sa liste Glas Mladih opštine Kula rekla je za televiziju Insajder da sa nekoliko mesta nisu obrađeni rezultati i da na tim mestima postoje neregularnosti, zbog čega pretpostavlja da će ta mesta biti poništena. Tvrdi i da na jednom biračkom mestu nedostaje kontrolni listić. „Svim pravnim sredstvima ćemo se boriti, videćemo šta su nam sledeći koraci“, rekla je Majski. Prethodno je Roland Šipoš sa te liste naveo da je nedostatak kontrolnog listića