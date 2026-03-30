Način na koji je došao do ovog podviga nije viđen u istoriji tenisa: Siner nakon Indijan Velsa najbolji i u Majamiju (VIDEO)

Italijanski teniser Janik Siner osvojio je turnir masters serije u Majamiju.

Drugi reket planete je u finalu savladao češkog tenisera Jiržija Lehečku nakon dva odigrana seta 6:4, 6:4. Sineru je po brejk u oba seta bio dovoljan za trijumf, dok je spasio sve tri brejk šanse protivnika. Ovom titulom je momak iz Tirola, kompletirao „Sanšajn dabl“, pošto je i na prvom mastersu u sezoni u Indijan Velsu, takođe podigao pehar namenjen pobedniku. – Neverovatan je osećaj osvojiti „Sanšajn dabl“ prvi put u karijeri. Nikada nisam verovao da ću to