NVO: Policija nije sprečila nasilje tokom izbornog dana, sazvati Odbor za unutrašnje poslove

Inicijativa mladih za ljudska prava zatražila je hitno sazivanje sednice skupštinskog Odbora za unutrašnje poslove zbog „nepostupanja policije da spreči nasilje“ tokom jučerašnjeg glasanja na lokalnim izborima u 10 mesta u Srbiji.

U saopštenju su pozvali resorna tužilaštva da hitno procesuiraju odgovorne za napade na novinare, posmatrače izbora, političke aktere i građane tokom izbornog dana. „U većini opština gde su održani lokalni izbori, posebno u Boru, Kuli, Bajinoj Bašti i Aranđelovcu policija se nepostupanjem stavila u službu uličnih bandi, čime je duboko narušen izborni proces imajući u vidu da se nasilje dešavalo paralelno i/ili najčešće zbog otkrivanja velikog broja izbornih