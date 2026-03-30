Sedam osoba zadobilo teške povrede kada je automobil uleteo među pešake u Derbiju u Velikoj Britaniji

Danas pre 11 sati  |  FoNet
Britanska služba za borbu protiv terorizma uključila se u istragu o vozaču koji je automobilom uleteo među pešake u centru Derbija, saopštila je danas policija.

Sedam osoba je zadobilo teške povrede kada je u subotu uveče “Suzuku Svift” uleteo među pešake. Sedam minuta posle incidenta je uhapšen tridesetšestogodišnji muškarac i osumnjičen za pokušaj ubistva. Uhapšeni muškarac je rođen u Indiji, ali godinama živi u Velikoj Britaniji, javlja Rojters. Incident se u ovom trenutku ne tretira kao teroristički napad, ali je podrška službe za borbu protiv terorizma uobičajena praksa u sličnim slučajevima, navela je policija.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Automobilom uleteo među pešake u Britaniji: Uključila se jednica za borbu protiv terorizma! (video)

Automobilom uleteo među pešake u Britaniji: Uključila se jednica za borbu protiv terorizma! (video)

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RojtersIndijaVelika BritanijaTeroristički napad

Svet, najnovije vesti »

Misteriozni džinovski objekt ležao neprimećen na Antarktiku milionima godina, sad su naučnici otkrili istinu koja menja sve!…

Misteriozni džinovski objekt ležao neprimećen na Antarktiku milionima godina, sad su naučnici otkrili istinu koja menja sve!

Blic pre 19 minuta
Otišao slikar kosmičke snage: U Klermonferanu preminuo veliki umetnik Slobodan Jevtić Pulika

Otišao slikar kosmičke snage: U Klermonferanu preminuo veliki umetnik Slobodan Jevtić Pulika

Večernje novosti pre 24 minuta
"Ovi napadi moraju odmah da prestanu": Antonio Košta pružio podršku zemljama Persijskog zaliva

"Ovi napadi moraju odmah da prestanu": Antonio Košta pružio podršku zemljama Persijskog zaliva

Kurir pre 1 sat
Poplave ponovo odnele žrtve: Najmanje 17 ljudi poginulo, 26 povređeno usled posledica nevremena u Avganistanu (video)

Poplave ponovo odnele žrtve: Najmanje 17 ljudi poginulo, 26 povređeno usled posledica nevremena u Avganistanu (video)

Kurir pre 3 sata