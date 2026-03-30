Španija zatvorila vazdušni prostor za američke avione, Tramp preti zauzimanjem ostrva Karg

Američko-izraelski rat protiv Irana ušao je u drugi mesec, za sada bez izgleda da bi mogao uskoro da bude okončan.

Zaraćene strane razmenjuju pretnje, a situaciju dodatno usložnjava uključivanje jemenske pobunjeničke grupe Huti u rat na strani Irana. Španija je u ponedeljak zatvorila vazdušni prostor za američke avione koji učestvuju u ratu u Iranu. „Nećemo odobriti korišćenje Moron i Rota [vojnih baza] za bilo kakve radnje vezane za rat u Iranu“, rekla je ministarka odbrane Margarita Robles, dodajući da je Španija „to jasno stavila do znanja američkoj vladi od samog