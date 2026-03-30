Vučić optužio funkcionere NPS da su pozivali građane tražeći da ne glasaju za SNS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić optužio je večeras funkcionere Narodnog pokreta Srbije (NPS) da su tokom današnjeg izbornog dana pozivali građane, lažno se predstavljajući, i pozivali ih da ne glasaju za listu okupljenu oko Srpske napredne stranke (SNS).

Vučić je večeras u centrali SNS kazao da su se funkcioneri NPS predstavljali kao „ljudi iz Predsedništva Srbije, kolege i prijatelji Aleksandra Vučića“. „To ne samo da nije dozvoljeno, to je toliko nefer, toliko jadno, da nemam reči. Naravno, uhvaćeni su svi telefoni, verujem da će svi biti pohapšeni, jer to su stvari koje naša demokratija ne može da toleriše“, naveo je on. Potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miloš Pavlović izjavio je da je večeras, oko 21