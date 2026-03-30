(Foto) Poslednji trening „orlova“ pred Bačku Topolu: Srbija se spremila za Saudijsku Arabiju

Fudbalska reprezentacija Srbije odradila je popodnevni trening pred meč sa Saudijskom Arabijom.

U dobroj atmosferi i ambijentu Sportskog centra FSS u Staroj Pazovi, „orlovi“ su obavili poslednje pripreme za duel koji se igra u utorak na travi TSC Arene u Bačkoj Topoli (18.00). U petak su izabranici selektora Veljka Paunovića izgubili od Španije u gostima 3:0. Paunović i kapiten „orlova“ Aleksandar Mitrović obratili su se u ponedeljak medijima na konferenciji, najavivši bolji rezultat u duelu protiv Saudijske Arabije.