Kejtlin Klark obožava Nikolu Jokića: Najbolji na svetu!

Za mnoge najbolja, a bez ikakve sumnje najpopularnija košarkašica današnjice Kejtlin Klark bila je deo ekipe koja je na NBC mreži prenosila utakmicu između Denver Nagetsa i Golden Stejt Voriorsa, a tokom uključenja uputila je veliki broj komplimenta na račun Nikole Jokića. "Nije propustio ni korak.

Mislim da su svi znali da će uraditi sve da se vrati. Nema mnogo igrača koji uopšte prosečno beleže tripl-dabl. Možete da imate sreće pa da ostvarite nekoliko tokom sezone, a on to radi tokom cele godine, i to već dve sezone zaredom", poručila je Klark. Njen komentar ne staje samo na statistici. U eri u kojoj dominiraju atleticizam i eksplozivnost, Nikola Jokić izdvaja se potpuno drugačijim pristupom - kontrolom ritma, vizijom i razumevanjem igre koje prevazilazi