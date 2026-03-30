Otežani uslovi za vožnju - višesatna zadržavanja teretnjaka na izlazu na prelazima

Zbog oblačnog i hladnog vremena sa povremenom kišom, vozače danas očekuju otežani uslovi za vožnju širom zemlje - kolovozi će biti mokri i klizavi, posebno u severnim, zapadnim i centralnim krajevima gde se očekuju češće padavine, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na planinskim deonicama moguća je pojava slabog snega, što dodatno otežava saobraćaj i zahteva upotrebu zimske opreme. Saobraćaj je na glavnim putnim pravcima umerenog inteziteta, ali će unutar gradova sigurno biti pojačan, pa zato treba računati na češće zastoje. Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima beleže višesatna zadržavanja na