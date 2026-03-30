Sukob se nastavlja: Partizan odgovorio Mijatoviću

Nakon što se javnosti obratio potpredsednik Partizana za sportska pitanja Predrag Mijatović, nedugo zatim se obratio i klub saopštenjem. "Povodom saopštenja koje je izdao potpredsednik za sportska pitanja, gospodin Predrag Mijatović, obaveštavamo javnost da će klub u sredu dati potpune i detaljne odgovore na sve navode iznete u istom.

Tom prilikom biće dodatno pojašnjena njegova dosadašnja uloga u radu uprave, bezrezervna podrška koju je imao u određenom periodu, kao i problemi koji su nastali nakon određenih odluka i ostvarenih sportskih rezultata. Istovremeno, smatramo da je u ovom trenutku teško razumljivo ponovno otvaranje tema u javnosti koje se odnose na pojedinačne uloge, imajući u vidu da su prioriteti kluba ispunjenje svih obaveza i uspešan prolazak kroz UEFA monitoring", saopštio je