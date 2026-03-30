Golemac izgubio živce: “36 bacanja?! Pa da li je to realno?”

Trener Dubaija je analizirao susret Trener Dubaija Jurica Golemac nije skrivao nezadovoljstvo posle poraza od Crvene zvezde, a konferenciju je obeležio oštar ton i niz primedbi na dešavanja tokom utakmice.

Iako je na početku čestitao rivalu, vrlo brzo je ušao u analizu u kojoj je istakao pad svoje ekipe u ključnim momentima. „Čestitke Zvezdi na pobedi, imali smo blekaut na kraju prve i početkom druge četvrtine. Vratili smo se u drugom poluvremenu i bili smo u prilici da preokrenemo meč. Nismo imali dovoljno energije, agresivnosti da preokrenemo do kraja. To je to, idemo dalje.“ Upitan o nervozi koja je bila primetna od samog početka, Golemac nije krio iznenađenje