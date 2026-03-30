Odsek za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: Napad na Dinića je napad na slobodu medija

Odsek za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saopštio je danas da je napad na njihovog studenta i novinara Lazara Dinića direktan napad na slobodu medija i osnovne principe demokratskog društva.

Istakli su da je Dinić brutalno napadnut i teško povređen dok je izveštavao sa lokalnih izbora koji su održani u nedelju u Boru. -Prema dostupnim svedočenjima, više maskiranih lica izašlo je iz vozila i krenulo u organizovani napad, tokom kojeg je Lazar Dinić proganjan, fizički i psihički zlostavljan, sniman i primoravan da izgovara političke poruke, uz pokušaje zastrašivanja i ispitivanja o njegovom radu i angažmanu. Ovakav obrazac nasilja ukazuje na nameru da se