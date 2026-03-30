Aleksić: Policija ušla u NPS zbog "sumnje na povredu prava glasanja", početak represije

Predsednik Narodnog pokreta Srbija (NPS) Miroslav Aleksić izjavio je večeras za N1 da je policija ušla u prostorije NPS, jer funkcionere te stranke terete za "povredu prava glasanja".

Aleksić je, u uključenju za N1, rekao da u prostorijama NPS ima tridesetak pripadnika policije, što je ocenio kao početak "represije prema strankama i liderima". Prema njegovim rečima, sve prostorije stranke su pretresli, privatne stvari, jakne, zaplenjeni su neki laptop računari i telefoni. Ne dozvoljavaju da se uzmu privatni telefoni ni po koju cenu, naveo je Aleksić. On je naveo kako je Kurir danas objavio vest da je potpredsednica stranke uzela nekakav telefon