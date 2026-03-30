Kakvi su rezultati izbora u Aranđelovcu i Bajinoj Bašti?

Kada se saberu rezultati iz zapisnika biračkih odbora iz Aranđelovca i Bajine Bašte, a koji su objavljeni na sajtu RIK-a, koalicija oko Srpske napredne stranke odnela je pobedu na juče održanim lokalnim izborima u ove dve opštine.

Kada je reč o rezultatima izbora u Aranđelovcu, lista koalicije "Aleksandar Vučić - Aranđelovac, naša porodica" oko SNS-a dobila je podršku 12.682 birača. Druga po snazi je lista "Studenti za Aranđelovac - Mladost pobeđuje" 11.566 glasova. Zatim sledi Ruska lista sa 280 glasova, odnosno 1,13 odstom, pa onda Srpski liberali sa 150 glasova. Najmanju je podršku dobila "Koalicija 381 - Ujedinjeni podržavamo mlade" - 100 glasova. Bajina Bašta takođe je najviše glasala