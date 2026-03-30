Lista „Bor – naša odgovornost“: Izbori obeleženi nasiljem, osvojili smo više od 9.000 glasova

Predstavnici liste „Bor – naša odgovornost“ ocenili su večeras da lokalni izbori u tom gradu nisu bili slobodni i pošteni, navodeći da su obeleženi nasiljem, pritiscima na birače i brojnim nepravilnostima, uz tvrdnju da su osvojili više od 9.000 glasova.

Student i portparol liste Lazar Milutinović rekao je da su tokom izbornog dana zabeleženi fizički napadi, napadi na mobilne timove i ugrožavanje tajnosti glasanja. „Danas se nisu desili slobodni i pošteni izbori, već nastavak okupacije našeg grada, u kom su zabeleženi fizički napadi, napadi na mobilne timove, ozbiljno ugrožavanje tajnosti glasanja i obrasci pritiska na birače“, naveo je on. On je dodao da ta lista smatra da su građani Bora „glasali za promene“ i da