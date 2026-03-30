Produžen ugovor sa Rusijom za gas: Vučić kaže - "Po veoma povoljnim uslovima"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da je sa Rusijom produžen ugovor za gas za još tri meseca, po, kako je rekao, veoma povoljnim uslovima.

Vučić je rekao da je danas imao razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. "Razgovarali smo o bukvalno svim oblastima i ono što je za mene bilo od izuzetnog značaja i na tome sam se zahvalio predsedniku Putinu, to je da smo dobili još tri meseca produženja ugovora za gas po veoma povoljnim uslovima", rekao je Vučić u obraćanju u Prdsedništvu Srbije. Vučić je rekao "da smo dobili gas po fleksibilnim uslovima i da nam ostaje formiranje cene po naftnoj