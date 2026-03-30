Hitno zakazana sednica Skupštine grada zbog izbora novog predsednika, Novaković osuđen na godinu i po dana zatvora

U Nišu će sutra, 31. marta biti održana sednica Skupštine grada Niša sa samo jednom tačkom dnevnom reda, izborom novog predsednika niškog parlamenta.

Odbornicima je poziv uputio zamenik predsednika Skupštine grada Niša Vladica Maričić sa oznakom „hitno“. Dosadašnji predsednik niške Skupštine Igor Novaković je presudom Apelacionog suda pravosnažno osuđen na godinu i po dana zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja u vreme dok je bio direktor preduzeća „Jugoistok“. Apelacioni sud je optuženom izrekao i meru zabrane obavljanja delatnosti i dužnosti vezanih za raspolaganje, korišćenje, upravljanje sredstvima