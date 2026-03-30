Stanković: Odbornička grupa Ujedinjeni-Nada za Niš bojkotuje sednicu Skupštine – traži nove izbore u Nišu

Odbornička grupa „Ujedinjeni-Nada za Niš“ (Niš, moj grad – Novi DSS) neće prisustvovati sutrašnjoj sednici Skupštine Grada Niša zakazanoj, saopštio je Miodrag Stanković šef odborničke grupe „Ujedinjeni-Nada za Niš“.

I kopredsednik „Niš, moj grad“. „Smatramo da nakon pravosnažne osuđujuće presude predsedniku Skupštine ne postoje ni politički ni moralni uslovi za dalje normalno funkcionisanje ovog tela. Međutim, želim da naglasim da problem legitimiteta ove vlasti u Nišu postoji od samog njenog formiranja, imajući u vidu da je opozicija na izborima osvojila veći broj glasova građana i da je jedan mandat naše koalicije nestao nakon izbora u toku noći“, istakao je Stanković. U