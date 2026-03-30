Niška opozicija ujedinjeno bojkotuje hitnu sednicu Skupšine

Na hitnu sednicu Skupštine Niša, sazvanu zbog izbora novog predsednika parlamenta nakon što je Igor Novaković pravosnažno osuđen, predstavnici opozicije neće doći, kažu za Južne vesti odbornici Dragan Milić, Ana Eraković, Dragana Milutinović,Tamara Milenković Kerković, Miodrag Stanković, Oliver Paunović i Mihajlo Cvetković.

Predstavnici niške opozicije, koji imaju 30 od 61 odbornika u Skupštini Niša, ujedinjeni su u stavu da neće otići na hitnu sednicu koja je zakazana nakon osuđujuće presude kojom je predsednik niške Skupštine Grada Igor Novaković proglašen krivim za zloupotrebu službenog položaja. foto: Nikola Đukić Vlast čini 31 odbornik SNS-a, SPS-a i koalicije, a na dnevnom redu je samo jedna tačka – izbor novog predsednika parlamenta jer je Igor Novaković podneo ostavku, ali ne