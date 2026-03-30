Ovaj deo Zvezdare danas je bez vode: Natočite dobro, česme suve od 8 ujutru pa do 22 časa!
Kurir pre 1 sat | Beograd.rs
Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zvezdara, u ponedeljak, 30. marta, od 8 do 22 sata bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Stari vinogradi (od Buljubašinih voda do Stražarske kose), Bilce, Cvetanova ćuprija (od Urvinske do broja 179), Ladno brdo (od Urvinske do Ulice Mitkov kladenac), Mitkov kladenac, saopšteno je iz JKP -a „Beogradski vodovod i kanalizacija”. Potrošači u okolnim ulicama osetiće umanjen pritisak vode. Za