Poplave ponovo odnele žrtve: Najmanje 17 ljudi poginulo, 26 povređeno usled posledica nevremena u Avganistanu (video)

Usled jakih poplava, odrona i oluja sa grmljavinom koje su zahvatile delove inače sušnog Avganistana, 17 ljudi je poginulo, a 26 je povređeno u poslednja 24 sata.

Služba za upravljanje katastrofama saopštila je da ispituje pogođena područja i dodala da bi broj žrtava mogao biti veći. Zbog nepogoda je uništeno 147 kuća i 80 kilometara puteva. Početkom ove godine obilni sneg i bujične poplave već su odneli desetine života širom zemlje. Većinom planinski Avganistan ima oštru kontinentalnu klimu sa jakim zimama i vrelim, sušnim letima, uz ekstremne vremenske prilike gde sneg i obilne kiše često izazivaju bujične poplave koje