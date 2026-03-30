NDNV: Zahtevamo hitnu reakciju nadležnih zbog brutalnog napada na studenta i novinara Lazara Dinića

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) najoštrije je osudio brutalno prebijanje studenta i novinara Lazara Dinića, koji je zadobio teške povrede glave nakon napada režimskih batinaša na njega dok je izveštavao sa lokalnih izbora u rodnom Boru.

Prema dostupnim medicinskim informacijama, Dinić je zadobio teške povrede glave i prebačen je sinoć hitno iz Bora u Beograd na dalje posmatranje i lečenje. NDNV upozorava da ovaj napad predstavlja još jedan u nizu incidenata usmerenih ka zastrašivanju novinara i mladih ljudi koji se profesionalno i društveno angažuju u javnom prostoru. – Ovo je više nego jasna poruka režima da su nasilje i nekažnjivost postali prihvatljiv okvir za delovanje prema novinarima. Ovo je