"Ovo nije naš rat": Novi udarac za Trampa, još jedna država mu je rekla "ne"

Premijer Kir Starmer isključio je mogućnost slanja britanskih kopnenih trupa u Iran, naglasivši da se Ujedinjeno Kraljevstvo neće dati uvući u eskalirajući rat koji Donald Tramp vodi u toj regiji.

Ova izjava dolazi u trenutku kada su američke akcije tokom vikenda podstakle strahove od pokretanja kopnenih operacija u Iranu, dok se borbe između Teherana i Vašingtona nastavljaju već drugi mesec, prenosi The Independent. Premijer se zbog svog pristupa sukobu suočio s kritikama i saveznika i protivnika, ali je u ponedeljak čvrsto ostao pri svom stavu kada je upitan o mogućem slanju britanskih trupa na Bliski istok. "Ovo nije naš rat i nećemo dozvoliti da nas u