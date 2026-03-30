"Videćemo se 2035. na terenu": Janakopulos pobesneo, pa opleo po sudijama, televiziji i Savezu

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos ponovo se oglasio na društvenim mrežama, ovog puta posle grčkog derbija koji je pripao Olimpijakosu (101:94).

U susretu koji je bio intenzivan i koji je obeležila tuča igrača i Janakopulos je imao šta da kaže, posebno na račun sudija, Saveza i televizije. "Bez Huanča (Ernangomeza), (Džerijana) Grenta, (Nikosa) Rogavopulosa i (Najdžela) Hejs-Dejvisa i dalje igrate sa osmoricom igrača. Taj trenutak niste prikazali na ERT-u? Oh, ipak ga prikazujete. Ništa, ništa. Da li imate mišljenje o tome da li je bio faul? Nemate, zar ne? Državna grčka televizija je crveno-bela. Naravno,