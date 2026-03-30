Stojanović: Vučić nema puno razloga da bude srećan, ima pad podrške u devet od deset opština

Politikolog Boban Stojanović ocenio je da je Srpska napredna stranka u devet od deset opština u kojima su održani izbori, ima pad podrške u poređenju sa prethodnim. "Rekao bih na osnovu pada podrške u devet od deset opština, jedno je u Kladovu porastao rezultat za četiri posto.

Nema puno razloga da bude srećan. On je čak na primeru Bora pokušao da izmanipuliše, gde je rekao da su dobili mnogo više glasova nego pre četiri godine, samo je zaboravio da kaže da je ovog puta i Socijalistička partija Srbije išla sa njima i vlaška stranka 'Most'. Oni su u stvari izgubili oko 11 odsto podrške u Boru", rekao je Stojanović za N1. Boban Stojanović je zatim naveo da SNS i vladajuća koalicija okupljena oko te stranke u Aranđelovcu ima pad podrške -