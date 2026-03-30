Pavlović: „Ostavka predsednika Skupštine Niša Novakovića odgovoran i moralan čin“

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović saopštio je da ostavka predsednika Skupštine grada Niša Igora Novakovića „predstavlja odgovoran i moralan čin kojim se čuva dostojanstvo institucija i poverenje građana“.

„Kao gradonačelnik, zahvalan sam ministru Novici Tončevu i Igoru Novakoviću što su me pozvali na sastanak i lično me obavestili o ovoj odluci, pokazujući time ozbiljnost i odgovornost u vođenju javnih funkcija„, naveo je Pavlović. Dodao je da „Niš mora biti grad u kome se odgovornost podrazumeva, a ne izbegava. To je standard koji dugujemo građanima“. „Dok neki pokušavaju da politiku svedu na napade i podele, naš odgovor ostaje isti – rad, stabilnost i konkretni