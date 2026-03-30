Evropska federacija novinara i SafeJournalists zahtevaju hitnu reakciju organa reda zbog nasilja nad novinarima tokom lokalnih izbora

Evropska federacija novinara (EFJ) i SafeJournalists mreža (SJN) su danas „oštro osudili“ nasilje nad novinarima i novinarkama, u nedelju, tokom lokalniih izbora u Srbiji i pozvali organe reda i tužilaštvo da bez odlaganja identifikuju i uhapse odgovorne za ove napad.

Tokom lokalnih izbora u Srbiji 29. marta, u 10 gradova i opština zabeleženo je više ometanja i fizičkih napada na novinare i novinarke od strane nepoznatih osoba, uprkos tome što su bili jasno označeni kao predstavnici medija, piše u saopštenju EFJ i SJN. Novinar portala Zoomer napadnut biber-sprejom, ekipi Insajdera izbušene gume Dodali su da je među brutalno napadnutima u Bajinoj Bašti bio novinar portala Zoomer. Darko Gligorijević kome su, kako je navedeno,