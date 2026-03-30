SRCE: Upad policije u prostorije NPS pokušaj da se državnim terorizmom skrene pažnja sa izbora

Stranka Srbija centar (SRCE) je najoštrije osudila upad pripadnika Uprave kriminalističke policije na čijem čelu je Marko Kričak, u prostorije Narodnog pokreta Srbije u Beogradu.

U saopštenju piše da je to direktna demonstracija državne represije i nasilja nad parlamentarnom opozicijom, na sam izborni dan. „Upad naoružanih jedinica u stranačke prostorije dok se prebrojavaju glasovi građana na lokalnim izborima je akt državnog terora, u koji je pored policije, uključen i deo Tužilaštva“, navodi se. SRCE je ukazalo i da režim, umesto da hapsi one koji su danima kupovali glasove i ucenjivali birače na ovaj način pokušava i da sabotira