Gajić o lokalnim izborima: Vladajućoj koaliciji bilo važno da pobedi 10:0, studenti imaju veću podršku od opozicije

Velika izlaznost pokazuje da se Srbija razvija u dobrom pravcu kada je u pitanju odnos prema demokratiji. Vladajućoj stranci bilo važno da pobedi "po mogućstvu 10:0", a studentski pokret je bolje prošao tamo gde je izašao bez opozicije, izjavio je advokat i predsednik Narodne partije Vladimir Gajić.

Gostujući u emisiji "Sinteza", Gajić je govorio o tome šta su pokazali rezultati lokalnih izbora u deset samouprava. Predsednik Narodne partije procenio je da je izlaznost na lokalnim izborima bila velika. "Interesantno je da je na lokalnim izborima 2022. godine u opštinama takođe izlaznost bila velika, a na parlamentarnim, koji su održani 2023, manja nego na lokalnim. To znači da su građani u tim sredinama zainteresovaniji za lokalne nego za parlamentarne izbore",