Oblačno i hladno vreme, mestimično s kišom: Temperatura do 13 stepeni

U Srbiji će u ponedeljak, 30. marta, biti oblačno i hladno vreme, mestimično sa kišom, na planinama sa slabim snegom, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Padavine će biti češće u severnim, zapadnim i centralnim delovima Srbije.

Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od četiri do osam stepeni, a najviša od sedam do 13. U Beogradu se sutra očekuje oblačnoi hladno vreme, povremeno sa kišom. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar, prenosi RHMZ. Temperatura će biti bez većeg kolebanja od šest do osam stepeni. Idućih sedam dana preovladavaće oblačno i prohladno vreme, sa čestim