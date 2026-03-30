Predsednik Skupštine Grada Niša Igor Novaković podneo ostavku: U utorak zakazana hitna sednica

Predsednik Skupštine Grada Niša Igor Novaković podneo je ostavku na tu fukciju, zbog čega je za utorak zakazana hitna sednica.

Na dnevnom redu sednice je izbor novog predsednika gradskog parlamenta, a kako piše portal Južne vesti, jedini kandidat je član Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije Darko Nikolić. Apelacioni sud je potvrdio odluku Višeg suda prema kojoj je Novaković proglašen krivim za zloupotrebu službenog položaja dok je bio direktor Jugoistoka. Osuđen je na zatvorsku kaznu od godinu i po dana.