Specijalne jedinice SAD raspoređene na Bliskom istoku: Moguće operacije oko Ormuskog moreuza

Nekoliko stotina komandosa, pripadnika američkih jedinica za specijalne operacije, stiglo je na Bliski istok gde su se pridružili hiljadama marinaca i padobranaca vojske, saopštila su dva američka vojna zvaničnika.

Zvaničnici su pod uslovom anonimnosti rekli za "Njujork tajms" da dolazak specijalno obučenih jedinica ima za cilj da američkom predsedniku Donaldu Trampu pruži dodatne mogućnosti za proširenje jednomesečnog rata sa Iranom. Komandosima, među kojima su vojni rendžeri i mornaričke foke, još nisu dodeljene konkretne misije, ali bi oni, kao specijalizovane kopnene trupe, mogli da budu raspoređeni da pomognu u zaštiti Ormuskog moreuza, koji je Iran zatvorio, ili bi