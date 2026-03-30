Ponedeljak i kiša - loša kombinacija za saobraćaj: Krkljanac na Gazeli i Autokomandi, Brankov most mili od automobila

Kiša koja nije prestala skoro od subote, znatno usporava saobraćaj u čitavom Beogradu.

Kad se tome doda i da je danas prvi radni dan nove sedmice, gužve su neminovne, javlja Kurir. Saobraćaj se ma beogradskih ulicama odvija usporeno, a najveće kolone beleže se na Gazeli i na Autokomandi. U smeru ka gradu Brankov most je prohodan, ali su kolone trenutno duge ka Novom Beogradu. GSP ide uobičajeno za radni dan. Zbog oblačnog i hladnog vremena sa povremenom kišom, vozače danas očekuju otežani uslovi za vožnju širom zemlje, saopštio je Auto-moto savez