Naprednjaci u Bajinoj Bašti imaju većinu, o vlasti u Sevojnu odlučuje Zdrava Srbija

Nakon lokalnih izbora 29. marta, koalicija oko naprednjaka u Bajinoj Bašti moći će da formira vlast u toj opštini, dok će u Sevojnu, gde su naprednjački savez i „Ujedinjeni-Sevojno“ osvojili isti broj mandata, o vladajućoj većini odlučiti Zdrava Srbija i to sa jednim svojim odbornikom.

Glasanje – Foto: Nenad Kovačević Od 45 odbornika koliko ih ima u Skupštini Bajina Bašte, a prema nezvaničnim podacima, koliciji oko SNS pripalo je 25, a lista „Ujedinjeni za Bajinu Baštu“, koju čine studenti i opozicija, imaće 20 mandata. Ostale četiri liste nisu prešle cenzus. Bajina Bašta – Foto Privatna arhiva Pre četri godine, naprednjaci su imali 24, a socijalisti šest, pa je ta koalicija imala 30 odbornika, odnosno pet manje nego sada. S duge strane,