Dabl-dabl Jokića u pobedi Denvera nad Golden Stejtom

Najefikasniji u ekipi srpski centar sa 25 poena

Košarkaši Denvera pobedili su na svom terenu Golden Stejt 116:93, i zabeležili svoj šesti uzastopni trijumf u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA). Najefikasniji u ekipi Denvera bio je srpski centar Nikola Jokić sa 25 poena (10/20 šut iz igre), uz 15 skokova i osam asistencija. Džamal Marej je dodao 20 poena, sedam asistencija i šest skokova, Tim Hardavej Džunior je upisao 16 poena, dok je Brus Braun postigao 15 poena, prenosio Beta. U ekipi Golden