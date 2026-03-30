Popović: Studenti treba da su zadovoljni - SNS doživljava pad uprkos pritiscima i novcu koji je uložila

Direktor Centra za praktičnu politiku Dragan Popović kaže da je veoma zadovoljan rezultatima lokalnih izbora, istakavši da je za studentski pokret korisno iskustvo što su se lokalni izbori desili pre parlamentarnih.

Studentska i opoziciona strana treba da bude veoma zadovoljna, kaže Popović za N1. "Treba, naravno, da izvuku pouke iz svega ovoga. Ja verujem da su oni mnogo toga naučili. Izbori jesu dobrim delom i tehnički proces gde se dosta uči. Zato je važno što su ovi izbori bili pre parlamentarnih", kazao je on. Mnogo će stvari sada studenti i građani moći da isprave do republičkih izbora. "Mislim da niko kome je demokratija u srcu nema razlog da bude nezadovoljan", dodao