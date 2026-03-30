SafeJournalists i EFJ osudili nasilje nad novinarima u Srbiji, pozvali organe reda da reaguju

Evropska federacija novinara (EFJ) i SafeJournalists mreža (SJN) su danas "oštro osudili" nasilje nad novinarima i novinarkama, u nedelju, tokom lokalniih izbora u Srbiji i pozvali nadležne organe da reaguju.

Tokom lokalnih izbora u Srbiji 29. marta, u 10 gradova i opština zabeleženo je više ometanja i fizičkih napada na novinare i novinarke od strane nepoznatih osoba, uprkos tome što su bili jasno označeni kao predstavnici medija, piše u saopštenju EFJ i SJN. Dodali su da je među brutalno napadnutima u Bajinoj Bašti bio novinar portala Zoomer. Darko Gligorijević kome su, kako je navedeno, nepoznata lica najpre pokušala da oduzmu mobilni telefon, nakon čega je udaren