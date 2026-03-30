Studenti u blokadi: Lokal se budi, veliki gradovi su spremni - promena dolazi, Srbija se umiriti ne može

Studenti u blokadi saopštili su po završetku lokalnih izbora, da se pobede na parlamentarnim izborima odlučuju se u velikim gradovima, gde je, kako su naveli, "znatno teže sprovesti zastrašivanje i ucene".

"Lokal se budi. Veliki gradovi su spremni. Promena dolazi. Srbija se umiriti ne može. Do pobede", saopštili su studenti na svom sajtu blokade.org. Prema njihovoj oceni, nemogućnost da se pritisak istovremeno sprovede na velikom broju mesta, uz otežanu trgovinu pozicijama, radnim mestima i različitim pogodnostima, jedan je od razloga što parlamentarni izbori još nisu raspisani. Govoreći od jučerašnjim lokalnim izborima, naveli su da su liste koje su podržali na