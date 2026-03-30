VIDEO: Jokićev dabl-dabl i preokret Denvera za pobedu protiv Golden stejta

Košarkaši Denver nagetsa pobedili su Golden stejt voriorse rezultatom 116:93 (23:28, 23:25, 40:21, 30:19).

Presudna je bila treća deonica u kojoj je Nikola Jokić prednjačio sa deset poena, a Nagetsi pogodili osam trojki. Težak meč odigrao je Denver u Koloradu i došao do važne pobede u finišu regularnog dela sezone. Ovo mu je bio 48. trijumf čime se izjednačio sa Lejkersima na trećem mestu Zapadne konferencije i pobegao Minesoti na tri pobede više. Nikola Jokić je dabl-dabl ostvario već posle polovine susreta, a meč je na kraju završio sa 25 poena, 15 skokova i osam