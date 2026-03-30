Lokalni izbori, dan posle – broje se glasovi, SNS proglasio pobedu

U Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci – održani su redovni lokalni izbori. U toku je brojanje glasova. Prema zakonu, izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donosi i objavljuje ukupan izveštaj o rezultatima.

Vučić: Razlika u rezultatima gotovo 20 odsto kada se saberu svi glasovi Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je razlika između rezultata koji je ostvarila lista oko SNS-a i rezultata koje su ostvarile ostale liste, kada se saberu svi glasovi, gotovo 20 odsto, odnosno 56 prema 37 odsto. "A 37 odsto su svi ujedinjeni – i proamerikanci i prorusi i svi mogući, sa samo jednim ciljem – mržnja prema Aleksandru Vučiću i želja da se osvoji vlast", naveo je Vučić