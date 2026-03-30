Ruski tanker stigao na Kubu; Tramp nema primedbi

Američki predsednik Donald Tramp ističe da nema problem sa tim što Rusija šalje deo nafte na Kubu. Poručuje i da jedan tanker ne menja značajno situaciju. Ruski tanker "Anatolij Kolodkin“ stigao na Kubu, potvrdilo je rusko Ministarstvo saobraćaja.

Šef Bele kuće demonstrirao je fleksibilnost u dozvoljavanju uvoza nafte na Kubu, nekoliko sati pre nego što bi ruski tanker sa naftom, koji je pod američkim sankcijama, trebalo da stigne na karipsko ostrvo usred de fakto naftne blokade koju je uveo Vašington. Obraćajući se novinarima u predsedničkom avionu, Tramp je rekao: "Ako neka zemlja želi da pošalje naftu na Kubu, trenutno nemam problem, bilo da je to Rusija ili ne". Do sada je Trampova administracija