Tramp upozorava Iran: Uništićemo elektrane, naftne bušotine i ostrvo Harg ako moreuz ostane zatvoren

Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da iransko postrojenje za proizvodnju teške vode u Kondabu, nakon izraelskih napada, više nije u funkciji. Iranski zvaničnici prete da će gađati kuće američkih i izraelskih komandanata i političkih zvaničnika u regionu. Šef Bele kuće Donald Tramp poručuje da bi Sjedinjene Američke Države mogle da unište ključnu energetsku infrastrukturu i ostrvo Harg, ukoliko Teheran nastavi sa blokadom Ormuskog moreuza. Ukazuje da želi da preuzme iransku naftu i

14:31 Iran izveo novi talas operacije "Istinito obećanje 4" – na meti američki i izraelski položaji Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) izvela je napade na komandne centre, objekte za skladištenje dronova i duge lokacije koje koristi američko i izraelsko vojno osoblje, u okviru novog, 87. talasa operacije "Istinito obećanje". Kako se navodi u saopštenju IRGC, cilj iranskih napada bilo je pet američkih baza, kao i vojni centri na "okupiranim palestinskim