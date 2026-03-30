BLISKOISTOČNI SUKOB - Upozorenje SAD: Amerikanci odmah da napuste Irak zbog pretnji Irana

TEHERAN, TEL AVIV - Šef diplomatije Pakistana tvrdi da će "narednih dana" u toj zemlji početi pregovori SAD i Irana, iako prema "Vašington postu", Pentagon planira kopnenu invaziju. U Teheranu pogođena katarska televizija a u Izraelu hemijsko postrojenje. Eksplozija u blizini baze UN-a u Libanu, srpski "plavi šlemovi" nisu bili ugroženi.

Vašington post piše da se Pentagon sprema za višenedeljne kopnene operacije u Iranu iako je potpredsednik SAD Džej Di Vens u subotu izjavio da će Amerika uskoro izaći iz rata. Svako od opcija koja se razmatra bila bi manja od invazije punih razmera, i umesto toga bi mogla da uključi napade mešovitih snaga za specijalne operacije i konvencionalnih pešadijskih trupa, saopštili su neimenovani američki zvaničnici za ugledni list iz prestonice SAD. Kako se dodaje, za