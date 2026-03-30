Dan posle lokalnih izbora - opštinske izborne komisije saopštavaju preliminarne rezultate

BEOGRAD - U Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci - održani su redovni lokalni izbori. U toku je brojanje glasova. Prema zakonu, izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta, donosi i objavljuje ukupan izveštaj o rezultatima.

Redovni lokalni izbori održani su juče u deset opština i gradova. Van biračkih mesta zabeleženo je više incidenata u nekoliko opština, ali je samo glasanje uglavnom proteklo mirno. Prema ocenama analitičara, jučerašnji izbori su kulminacija situacije u prethodnih godinu dana, pošto je zabeležena velika motivisanost pristalica vlasti sa jedne, i opozicionih i lista koje podržavaju studenti u blokadi sa druge strane. SNS je proglasio pobedu u svih deset lokalnih