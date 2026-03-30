Milanović otkazao samit na Brionima, kao razlog naveo Vučića; Vučić: Meni tamo nije mesto

ZAGREB - Hrvatski predsednik Zoran Milanović otkazao je ovogodišnji samit Brdo Brioni, koji je trebalo da bude održan u maju u Hrvatskoj. Reagujući na odluku Milanovića predsednik Srbije Aleksandar Vučić je za Tanjug izjavio: "Podržavam odluku Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni, meni tamo nije mesto. Uvek sam želeo da kao predsednik Srbije odem i položim cvet u Jasenovac i to mi je bilo neuporedivo važnije, a na Brione mogu da idem profesionalno, da čujem i drugu stranu, da razgovaram, jer nikada

Milanović je skup otkazao i o tome, kako je saopšteno. obavestio sve lidere koji je trebalo da na njemu učestvuju, a kao razlog je naveo "da dolazak predsednika (Srbije) Aleksandra Vučića u Hrvatsku nije moguć". "Republika Hrvatska i Republika Slovenija, kao članice Evropske unije, inicirale su Proces Brdo-Brioni s ciljem unapređenja međusobne saradnje i ubrzavanja procesa evropskih integracija zemalja jugoistočne Evrope. Sastanak šefova država Procesa Brdo-Brioni