Siner osvojio titulu na Mastersu u Majamiju

RTV pre 14 minuta  |  Tanjug
MAJAMI - Italijanski teniser Janik Siner osvojio je titulu na Mastersu u Majamiju, pošto je noćas u finalu pobedio Čeha Jiržija Lehečku 6:4, 6:4.

Meč je trajao sat i 34 minuta. Ovo je bio četvrti međusobni duel italijanskog i češkog tenisera, a četvrti trijumf Sinera. Italijanski teniser je trijumfom u Majamiju stigao do 26. titule u karijeri, a druge u ovoj sezoni. Siner je po drugi put u karijeri osvojio turnir u Majamiju. Masters u Majamiju se igrao za nagradni fond od 9.415.725 dolara.
