Trump: Otvorite Hormuz ili slijedi totalno uništenje

WASHINGTON - Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social znakovitu poruku o pregovorima s Iranom i mogućem nastavku vojne operacije.

U objavi je iznio tvrdnje o napretku pregovora, ali i zaprijetio daljnjom eskalacijom ako ne dođe do dogovora. "Sjedinjene Američke Države su u ozbiljnim razgovorima s NOVIM I RAZUMNIJIM REŽIMOM kako bi okončale naše vojne operacije u Iranu. Postignut je velik napredak, ali ako iz bilo kojeg razloga uskoro ne bude postignut dogovor, što vjerojatno hoće, i ako Hormuški tjesnac odmah ne bude 'OTVOREN ZA POSAO', mi ćemo zaključiti naš ugodni 'boravak' u Iranu tako što