Brnabić: „Picula širi dezinformacije, frustriran zbog izgubljene investicije“

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić ocenila je danas da Tonino Picula, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, širi dezinformacije kada tvrdi da je su vlasti juče održane lokalne izbore „kompromitovala zloupotrebama, nasiljem i pritiskom na građane, aktiviste i novinare“.

Ona je na društvenoj mreži „Iks“ navela da je znala da se ovom evroparlamentarcu neće svideti rezultati ovih izbora, kao i da „kuka više nego sami blokaderi zbog svoje frustracije zbog izgubljene investicije“. Ona je za nasilje tokom izbora optužila opoziciju. „A investiralo se – nije da nije. Ipak, jedno je da Picula ima svoje favorite, a sasvim druga stvar je da širi dezinformacije (da budem politički korektna) o nasilju. Nasilje su ‘prakticirali’ njegovi