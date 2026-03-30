Evropski Zeleni posle nasilja na izborima pozvali EPP da prestane da štiti Vučića

Evropska zelena partija pozvala je danas Evropsku uniju da javno osudi nasilje i zastrašivanje tokom lokalnih izbora u nedelju u Srbiji i istraži incidente, a Evropsku narodnu partiju da prestane da štiti Aleksandra Vučića. „Nakon nasilja tokom nedeljnih lokalnih izbora u Srbiji, Evropska zelena partija poziva Evropsku narodnu partiju (EPP) da pozove predsednika Srbije Aleksandra Vučića na odgovornost“, saopštili su Zeleni i najavili da će njihov odbor u aprilu