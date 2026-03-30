Vučić odgovorio Milanoviću, kaže da mu je važnije da položi cvet u Jasenovcu nego da ide na Brione
Serbian News Media pre 38 minuta
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku hrvatskog predsednika Zorana Milanovića da se otkaže sastanak Procesa Brdo-Brioni.
Sastanak je otkazan uz Milanovićevo objavšnjenje da Vučićev dolazak u ovom trenutku nije moguć zbog „njegovih nedavnih izjava i postupaka koji narušavaju međudržavne odnose“. Milanović je ocenio da su Vučićeve političke izjave (date nakon lokalnih izbora u Srbiji, o navodnom mešanju Hrvatske), u potpunoj suprotnosti sa ciljem Procesa Brdo-Brioni, te da narušavaju međudržavne odnose i mir. Vučić je odogovorio da njemu na tom sastanku nije mesto, kao i da mu je mnogo